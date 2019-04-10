إدارة الطاقة الأمريكية تخفض توقعاتها لنمو الطلب النفطي العالمي في 2019

خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الثلاثاء توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2019 بمقدار 50 ألف برميل يوميا إلى 1.40 مليون برميل يوميا.

وفي تقديراتها الشهرية، خفضت الإدارة توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2020 بمقدار عشرة آلاف برميل يوميا إلى 1.45 مليون برميل يوميا.

