"نوفاتك": قرار الاستثمار بمشروع غاز القطب الشمالي في الربع الثالث

قال الرئيس التنفيذي لشركة نوفاتك الروسية ليونيد ميخيلسون اليوم إن المحادثات الخاصة بمشروع الغاز الطبيعي المسال-2 في القطب الشمالي التابع للشركة ما زالت مستمرة مع عدة أطراف، ومن المتوقع اتخاذ قرار استثماري بخصوص المشروع في الربع الثالث من العام الحالي.