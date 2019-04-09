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الطاقة- الغاز

"نوفاتك": قرار الاستثمار بمشروع غاز القطب الشمالي في الربع الثالث

سان بطرسبرج : (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة نوفاتك الروسية ليونيد ميخيلسون اليوم إن المحادثات الخاصة بمشروع الغاز الطبيعي المسال-2 في القطب الشمالي التابع للشركة ما زالت مستمرة مع عدة أطراف، ومن المتوقع اتخاذ قرار استثماري بخصوص المشروع في الربع الثالث من العام الحالي.

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