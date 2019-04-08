النفط يصعد لذروة 5 أشهر بفعل خفضت الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوى منذ نوفمبر 2018 اليوم مدفوعة بتخفيضات الإنتاج الحالية التي تطبقها أوبك والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا والقتال في ليبيا فضلا عن بيانات الوظائف القوية في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش، سجل خام القياس العالمي برنت 70.62 دولار للبرميل، مرتفعا 28 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة عن آخر سعر إغلاق.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 63.39 دولار للبرميل.

وسجل الخامان أعلى مستوى لهما منذ نوفمبر عند 70.76 و63.48 دولار على الترتيب في التعاملات المبكرة اليوم.

وبغية دعم الأسعار، اتفقت أوبك مع منتجين من خارحها علي خفض الإمدادات بواقع 1.2 مليون برميل يوميا هذا العام.

وقال حسين سيد كبير خبراء استراتيجية السوق في شركة السمسرة اف.اكس.تي.ام "تخفيضات إنتاج أوبك الحالية والعقوبات الأمريكية علي إيران كانا المحركين الرئيسيين للأسعار على مدار العام الحالي".

وتابع "لكن الدفعة الأخيرة جاءت من تصاعد القتال في ليبيا مما يهدد بتعطيل أكبر للإمدادات".