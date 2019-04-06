"سيمنس" تعتزم البدء في بناء مدينتها للبحث العلمي والانتاج ببرلين عام 2021

تعتزم شركة "سيمنس" الألمانية العملاقة للصناعات الهندسية والإلكترونية بناء مدينتها "سيمنس 0.2" في العاصمة برلين بحلول بداية عام .2021

وقال عضو مجلس إدارة الشركة سيدريك نايكه في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم السبت إن ملامح الحرم الذي ستنشئه الشركة من أجل البحث العلمي والإنتاج والسكن ستتضح نهاية هذا العام، وذلك عند انتهاء المنافسة على تخطيط المدينة والتي ستبدأ هذا الصيف.

وأضاف نايكه: "بعد ذلك، سنقرر التخطيط الفائز، وسيتعين مناقشة هذا القرار مجددا في مجلس الإدارة"، موضحا أن المسألة ستحتاج إلى حوالي عام لإبرام اتفاق البناء الملزم.

وكانت سيمنس أعلنت قبل نحو ستة أشهر استثمار نحو 600 مليون يورو في مقرها بحي شبنداو في برلين. وسيُجرى تحديد حجم الإنفاق على نحو دقيق عقب إجراء المنافسة على تخطيط المدينة.

وقال نايكه: "المشروع يدور حول تأمين فرص العمل على المدى الطويل في أكبر مركز إنتاجي لنا، والذي يعمل به 11500 عامل... نريد أن نجمع بين البحث العلمي والحياة والإنتاج".