"فيتش" تتوقع بلوغ سعر برنت 62.5 دولار في 2020

يرى ديمتري مارينتشنكو المدير البارز في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن تعثر الاقتصاد العالمي قد يبدأ بالتأثير في الطلب النفطي خلال العام الجاري.
وبحسب "رويترز"، أضاف مارينتشنكو أن "فيتش" تتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.8 في المائة خلال عامي 2019 و2020 من 3.2 في المائة في 2018.
وأشار إلى أنه "إذا أصبح التباطؤ العالمي أكثر وضوحا أو إذا أصبح الركود ملموسا، عندئذ فإن الطلب على النفط قد يهبط بشدة، وهو الخطر الرئيس على أسعار النفط العالمية".
وتتوقع "فيتش" أن يكون متوسط سعر النفط في عام 2019 نحو 65 دولارا للبرميل وأن ينخفض إلى 62.50 دولار للبرميل في 2020 وإلى 57.50 دولار بحلول عام 2022.
ويراوح سعر خام برنت حاليا نحو 70 دولارا للبرميل بعد تعاون منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجين كبار بقيادة روسيا لخفض الإمدادات.
وما يكبح إنتاج الخام أيضا العقوبات الأمريكية على إيران والاضطرابات السياسية والاقتصادية في فنزويلا.
وقال مارينتشنكو إن مستقبل اتفاق "أوبك+" سيكون مرهونا على الأرجح بالوضع في فنزويلا وإيران، وأنه من المحتمل تعديل حجم تخفيضات الإنتاج، متوقعا أن "يواصل إنتاج النفط في فنزويلا الانخفاض وسيتعين مراجعة الحصص".
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