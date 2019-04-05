فيتش تتوقع سعر خام برنت عند 62.5 دولار للبرميل في 2020

قال ديمتري مارينتشنكو المدير البارز في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في مقابلة مع رويترز إن تعثر الاقتصاد العالمي قد يبدأ في التأثير على الطلب على النفط خلال العام الحالي.

وأضاف أن فيتش تتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.8 بالمئة في 2019 و2020 من 3.2 بالمئة في 2018.

وقال "إذا أصبح التباطؤ العالمي أكثر وضوحا أو إذا أصبح الركود ملموسا، عندئذ فإن الطلب على النفط قد يهبط بشدة وهو الخطر الرئيسي على أسعار النفط العالمية".

وتتوقع فيتش أن يكون متوسط سعر النفط في عام 2019 حول 65 دولارا للبرميل وأن ينخفض إلى 62.50 دولار للبرميل في 2020 وإلى 57.50 دولار بحلول عام 2022.

ويتراوح سعر خام برنت حاليا حول 70 دولارا للبرميل بعد تعاون منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين كبار بقيادة روسيا لخفض الإمدادات.

ومما يكبح انتاج الخام أيضا العقوبات الأمريكية على إيران والاضطرابات السياسية والاقتصادية في فنزويلا.

واتفقت أوبك على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر بدءا من يناير كانون الثاني الماضي.

ومن المتوقع أن تعقد أوبك اجتماعها المقبل مع المنتجين المستقلين في يونيو حزيران لمناقشة تمديد تخفيضات الإنتاج.

وقال مارينتشنكو إن مستقبل الاتفاق سيكون مرهونا على الأرجح بالوضع في فنزويلا وإيران. وأضاف أن من المحتمل تعديل حجم تخفيضات الإنتاج.

وأضاف قائلا "إنتاج النفط في فنزويلا سيواصل الانخفاض وسيتعين مراجعة الحصص".