نوفاك: إنتاج روسيا النفطي متوقع بين 556-560 مليون طن في 2019 حال عدم تمديد اتفاق أوبك

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الجمعة إن إنتاج بلاده النفطي سيبلغ ما يتراوح بين 556 و560 مليون طن هذا العام إذا لم يتم تمديد اتفاق عالمي بين أوبك والمنتجين المستقلين.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بقيادة السعودية ومنتجون آخرون كبار للنفط العالمي بقيادة روسيا على خفض إنتاجهم النفطي بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول يناير كانون الثاني ولمدة ستة أشهر قادمة.