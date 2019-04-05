سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 71 سنتا ليبلغ 69 دولارا

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 71 سنتا في تداولات يوم امس الخميس ليبلغ 03. 69 دولار امريكي مقابل 74. 69 دولار للبرميل في تداولات امس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية،حسبما ذكرت اليوم الجمعة وكالة الأنباء الكويتية(كونا).

وفي الاسواق العالمية تراجعت أسعار النفط يوم الخميس للجلسة الثانية مع انخفاض خام برنت أكثر عن مستوى 70 دولارا بعد أن أظهرت البيانات في الولايات المتحدة ارتفاعا مفاجئا في مخزونات الخام وإنتاجا عند مستوى قياسي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات إلى 28. 69 دولار للبرميل وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات إلى 38. 62 دولار للبرميل.