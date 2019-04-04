هيئة الطيران الإماراتية تنضم للجنة أمريكية بشأن بوينج 737 ماكس

قال مسؤول كبير لرويترز اليوم الخميس إن الإمارات قبلت دعوة للانضمام إلى لجنة مراجعة شكلتها إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية بشأن الطائرة بوينج 737 ماكس.

وقال إسماعيل البلوشي المدير العام المساعد لقطاع شؤون السلامة الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات إن الدعوة وصلت.