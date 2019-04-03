البورصة المصرية تخسر 800 مليون جنيه وتباين في أداء مؤشراتها

خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم حوالي 800 مليون جنيه، ليصل إلى 828.9 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بلغت نحو 978.7 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة محدودة بلغت 0.21% مسجلًا 15197.84 نقطة، فيما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" هبوطًا بنسبة بلغت 1.42% ليصل إلى 676.95 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بما نسبته 1.16% من قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 1727.03 نقطة.