طاقة كهرباء الرياح تنمو 50% عالميا بحلول 2023

قال تقرير لمجلس طاقة الرياح العالمي اليوم إن من المتوقع أن ترتفع طاقة الكهرباء المولدة من الرياح عالميا بنسبة 50 بالمئة في السنوات الخمس المقبلة مع انخفاض تكلفة التكنولوجيا أكثر في حين تقود الأسواق الناشئة النمو.

وقال المجلس في تقريره السنوي عن القطاع إنه جرى العام الماضي إضافة منشآت جديدة بقدرة 51.3 جيجاوات لتصل الطاقة الإجمالية لتوليد الكهرباء من الرياح إلى 591 جيجاوات.

وتوقع المجلس إضافة طاقة جديد تزيد على 300 جيجاوات بحلول 2023 تقودها الأسواق الناشئة في افريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا فضلا عن منافسة متزايدة من المنشآت البحرية لتوليد الكهرباء من الرياح.

وتابع "على المدى القصير سيظل الدعم الحكومي، في صورة برامج المزادات والعطاءات وأهداف للطاقة المتجددة، محركا مهما لإقامة منشآت جديدة.

"بالإضافة إلى ذلك، تتزايد فرص أن تعمل طاقة الرياح علي أساس تجاري مع مواصلة الصناعة إثبات قدرتها على المنافسة من حيث التكلفة وتنامي الاتفاقات الثنائية مثل اتفاقات شراء الكهرباء مع الشركات".