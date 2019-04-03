النفط يرتفع لأعلى مستوى في عام 2019 وبرنت يقترب من 70 دولارًا

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء لأعلى مستوياتها منذ بداية عام 2019 م مع اقتراب خام برنت من 70 دولارًا للبرميل.

و لامست العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت أعلى مستوياتها أثناء الجلسة عند 69.51 دولارًا للبرميل، مسجلة أعلى سعر لها منذ 13 نوفمبر، و ارتفع برنت 36 سنتًا، أو 0.52 %، ليبلغ عند التسوية 69.37 دولارًا للبرميل.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 99 سنتًا، أو 1.61 %، ليبلغ عند التسوية 62.58 دولارًا للبرميل، بعدما لامس 62.72 دولارًا ليسجل أعلى مستوياته منذ السابع من نوفمبر.

