ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء لأعلى مستوياتها منذ بداية عام 2019 م مع اقتراب خام برنت من 70 دولارًا للبرميل.
و لامست العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت أعلى مستوياتها أثناء الجلسة عند 69.51 دولارًا للبرميل، مسجلة أعلى سعر لها منذ 13 نوفمبر، و ارتفع برنت 36 سنتًا، أو 0.52 %، ليبلغ عند التسوية 69.37 دولارًا للبرميل.
وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 99 سنتًا، أو 1.61 %، ليبلغ عند التسوية 62.58 دولارًا للبرميل، بعدما لامس 62.72 دولارًا ليسجل أعلى مستوياته منذ السابع من نوفمبر.
النفط يرتفع لأعلى مستوى في عام 2019 وبرنت يقترب من 70 دولارًا
ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء لأعلى مستوياتها منذ بداية عام 2019 م مع اقتراب خام برنت من 70 دولارًا للبرميل.
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