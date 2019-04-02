واشنطن: 3 من 8 دول معفاة من العقوبات أوقفت وارداتها من نفط إيران

قال الممثل الأمريكي الخاص لإيران برايان هوك اليوم الثلاثاء إن ثلاثا من الدول الثماني التي منحتها واشنطن إعفاءات من العقوبات لاستيراد النفط الإيراني خفضت شحناتها من خام إيران إلى الصفر.
وقال هوك للصحفيين دون ذكر أسماء تلك الدول "في نوفمبر، منحنا ثمانية مهل نفطية لتجنب صعود سعر النفط. يمكنني أن أؤكد اليوم أن ثلاثة من هؤلاء المستوردين قد بلغوا الصفر الآن" في إشارة إلى وارداتهم من الخام الإيراني.
(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)
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