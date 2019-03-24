"أكوا باور" وهيئة كهرباء دبي يستكملان تمويل مجمع شمسي بملياري دولار

قالت أكوا باور السعودية وهيئة كهرباء ومياه دبي اليوم الأحد إنهما استكملتا تمويل مشروع طاقة شمسية بقدرة 950 ميجاوات في دبي.

ولم يذكر البيان حجم الصفقة لكن مصادر أبلغت رويترز في يناير أن التمويل سيتجاوز الملياري دولار.

المشروع المسمى نور للطاقة-1 أُطلق في شراكة بين هيئة الكهرباء وأكوا باور وصندوق طريق الحرير الصيني.