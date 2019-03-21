"هيونداي" تطرح نسخة جديدة كليا من السيارة "سوناتا" في كوريا الجنوبية

أطلقت شركة "هيونداي موتور" أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية نسخة جديدة كليا من السيارة "سوناتا" في كوريا الجنوبية.

وذكرت الشركة أنها تلقت طلبات حجز مقدما لحوالي 12323 سيارة للجيل الثامن من هذا الطراز منذ فتح باب الحجز يوم 11 مارس الحالي.

تأتي النسخة الجديدة من السيارة "سوناتا" بأربعة أبواب بشكل السيارة الكوبيه وهي أحدث صيحة بين شركات صناعة السيارات.

ويعتبر الجيل الثامن من السيارة "سوناتا" جديدا ويختلف كليا عن الجيل السابع من هذا الطراز والذي كان قد تم طرحه في مارس .2014 ويقل ارتفاع الجيل الجديد للسيارة بمقدار 30 مليمترا عن الجيل السابق مع زيادة عرضها بمقدار 25 مليمترا وزيادة قاعدة العجلات بمقدار 35 ميليمترا وطول السيارة الإجمالي بمقدار 45 مليمترا.

وفي المقدمة تم تزويد السيارة بشبكة أمامية حديثة تجعلها تبدو كسيارة رياضية. كما أن تصميم الجيل الجديد يعطي إحساسا أقوى بالاتساع.

وتم طرح الجيل الجديد من السيارة الكورية الجنوبية في أربع فئات وهي السيارة الهجين المزودة بمحركين أحدهما كهربائي والآخر تقليدي، والفئة الثانية بمحرك بنزين سعة 2 لتر والثالثة بمحرك غاز طبيعي مسال سعة 2 لتر والرابعة بمحرك بنزين سعة 1.6 لتر، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

يبدأ سعر بيع السيارة الجديدة من "سوناتا" في السوق الكورية الجنوبية من 23.5 مليون وون (20.9 ألف دولار) حيث يتوقف السعر النهائي على عدد الكماليات والمزايا الموجودة في السيارة .