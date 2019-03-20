ارتفاع طفيف للأسهم السعودية .. ضغوط بيع تفقد المؤشر معظم المكاسب

واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها للجلسة الثانية على التوالي لتغلق عند 8658 نقطة بمكاسب خمس نقاط ونسبة 0.07 في المائة. وجاء أداء مؤشر "ام تي 30" أفضل حيث ارتفع بنسبة 0.11 في المائة بنحو نقطة ليغلق عند 1282 نقطة. وكان قطاع "المواد الأساسية" قائد الارتفاع بقيادة سهم "التصنيع" الذي يأتي تحركه تفاعلا مع بيع مصنع تابع لـ "كرستال" في صفقة من شأنها تعزيز فرص إتمام استحواذ "ترونكس" على أصول قطاع "ثاني أكسيد التيتانيوم" لشركة كريستال التابعة لـ "التصنيع".

وجاء أداء المؤشر متوافقا مع التقرير السابق حيث أشير إلى أن السوق تسعى إلى الوصول إلى مستويات 8720 نقطة وأن مستويات 8670 نقطة حاجز مقاومة وكانت أعلى نقطة في الجلسة عند 8666 نقطة وشهدت حينها السوق ضغوطا بيعية أفقدتها معظم المكاسب، من المهم تجاوز المقاومة للوصول إلى المستويات المستهدفة عند 8720 نقطة، بينما الدعم عند 8520 نقطة.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8653 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8666 نقطة رابحا 0.15 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8630 نقطة فاقدا 0.3 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8658 نقطة بمكاسب خمس نقاط بنسبة 0.07 في المائة. وارتفعت السيولة 1.2 في المائة بنحو 44 مليون ريال لتصل إلى 3.7 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 28 ألف ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 11 في المائة بنحو 18 مليون سهم متداول لتصل إلى 177 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.32 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 14 في المائة بنحو 16 ألف صفقة لتصل إلى 134 ألف صفقة.

أداء القطاعات

ارتفعت عشرة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "السلع الرأسمالية" بنسبة 1.7 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 1 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" بنسبة 0.99 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 1.4 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 1 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 0.87 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 25 في المائة، يليه "المصارف" بنسبة 20 في المائة بقيمة 726 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 9 في المائة بقيمة 340 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "الخضري" بالنسبة القصوى ليغلق عند 6.29 ريال، يليه "أميانتيت" بالنسبة القصوى ليغلق عند 6.76 ريال، وحل ثالثا "الأسماك" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 66.10 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "بوان" بنسبة 3.7 في المائة ليغلق عند 14.16 ريال، يليه "أمانة للتأمين" بنسبة 3.6 في المائة ليغلق عند 14.72 ريال، وحل ثالثا "عناية" بنسبة 3.6 في المائة ليغلق عند 13.88 ريال. وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 353 مليون ريال بنسبة 9 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 215 مليون ريال بنسبة 6 في المائة، وحل ثالثا "الأسماك" بنسبة 5 في المائة بقيمة 184 مليون ريال.



* وحدة التقارير الاقتصادية