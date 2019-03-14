الأسهم السعودية تستعيد حاجز 8500 نقطة وسط سيطرة واضحة لقوى الشراء

حققت الأسهم السعودية أفضل أداء يومي منذ شهر لتستعيد معها حاجز 8500 نقطة وتغلق عند 8526 نقطة رابحة 1 في المائة تقريبا، وزادت معها القيمة السوقية نحو 22 مليار ريال لتصل إلى 2.02 تريليون ريال. وحقق مؤشر "إم تي 30" أداء أفضل مع ارتفاعه 1.2 في المائة ليغلق عند 1260 نقطة بمكاسب 14 نقطة.

وكان قطاع "المواد الأساسية" أكبر القطاعات الداعمة للسوق بقيادة سهم "معادن" ولعبت "المصارف" دورا مساندا بقيادة "الراجحي". يأتي ذلك الأداء بعد إعلان "تداول" عن موعد الانضمام الفعلي للسوق إلى المؤشرين "أس آند بي داو جونز" و"فوتسي راسل" الذي سيكون الإثنين المقبل. وأشير في التقرير السابق إلى أن ذلك الإعلان سيلعب دورا في تحريك شهية المخاطرة، ومع استعادة 8500 نقطة، وسيطرة واضحة لقوة الشراء في الجلسة مع تزايد حجم التداول ستبدأ السوق المحاولة في الحفاظ على المكاسب الحالية لبناء موجة ارتفاع تستهدف مستويات جديدة لهذا العام أعلى مما حققته في الشهر الماضي عند 8677 نقطة. وتعد مستويات 8500 نقطة مستوى الدعم للسوق.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8446 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة عند 8526 نقطة رابحا 0.95 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عندها بمكاسب 80 نقطة. وارتفعت السيولة 21 في المائة بنحو 566 مليون ريال لتصل إلى 3.2 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 29 ألف ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 18 في المائة بنحو 21 مليون سهم متداول لتصل إلى 136 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.25 في المائة. وارتفعت الصفقات بنحو 12 في المائة لتصل إلى 113 ألف صفقة.



أداء القطاعات

ارتفعت جميع القطاعات ما عدا "الصناديق العقارية المتداولة" فتراجعت بنسبة 0.36 في المائة. وتصدر المرتفعة "المرافق العامة" بنسبة 2.2 في المائة، يليه "الإعلام والترفيه" بنسبة 1.8 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 1.6 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 33 في المائة بقيمة مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 21 في المائة بقيمة 694 مليون ريال، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنسبة 9 في المائة بقيمة 294 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "صادرات" بالنسبة القصوى ليغلق عند 79.30 ريال، يليه "التصنيع" بنسبة 6.5 في المائة ليغلق عند 17.82 ريال، وحل ثالثا "التعاونية" بنسبة 3.7 في المائة ليغلق عند 62 ريالا. وفي المقابل تصدر الأسهم المتراجعة "تكوين" بنسبة 7.6 في المائة ليغلق عند 8.92 ريال، يليه "سدكو ريت" بنسبة 2.4 في المائة ليغلق عند 7.71 ريال، وحل ثالثا "النقل الجماعي" بنسبة 2.3 في المائة ليغلق عند 14.56 ريال. وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 346 مليون ريال، يليه "التصنيع" بقيمة 251 مليون ريال، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 241 مليون ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية