"السعودية للكهرباء" تحقق 5.9 مليار ريال إجمالي أرباح .. وتوصي بتوزيع أرباح عن 2018

أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، بصرف أرباح نقدية لمساهمي الشركة عن العام المالي 2018، بمبلغ إجمالي 749.3 مليون ريال، بواقع 70 هللة للسهم الواحد، وبنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7%.

وقالت الشركة "إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 1.070.418.495 سهمًا، على أن يتم تحديد تاريخ أحقية الأرباح في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية للشركة".

وكانت الشركة السعودية للكهرباء، قد أعلنت اليوم، عن تحقيق إجمالي أرباح 5.920 مليار ريال، عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018، مقارنة بـ 6.690 عن السنة التي سبقتها، بانخفاض بلغ 11.509%.

فيما بلغ صافي أرباح الشركة بعد الزكاة والضريبة 1.757 مليار ريال، منخفضًا بنسبة 74.565% عن العام السابق الذي بلغ صافي الأرباح فيه بعد خصم الضريبة والزكاة 6.908 مليار ريال.

وعزت الشركة هذا الانخفاض في صافي الربح للعام الحالي مقارنة مع العام السابق بشكل رئيس إلى تضمن نتائج العام السابق على إيرادات غير متكررة نتيجة شطب رصيد حساب مديونية رسوم البلديات (والتي قابلها جزئيًا تكاليف غير متكررة مرتبطة ببرنامج تحسين إنتاجية الموارد البشرية).

كما تأثرت نتائج السنة الحالية بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15، إضافة إلى تأثرها بالارتفاع في تكاليف التمويل للسنة الحالية، وكذلك ترشيد استهلاك الطاقة، وذلك على الرغم من التحسن في الكفاءة التشغيلية والذي ساهم في انخفاض مصاريف التشغيل والصيانة والمصاريف العمومية والإدارية.

وارتفعت نسبة نمو الإيرادات التي حققتها الشركة بنسبة 26.396% عن العام الماضي، حيث حققت 64.064 مليار ريال في 2018 مقارنة بـ 50.685 ريال في العام الذي سبقه، فيما بلغ إجمالي الربح التشغيلي للشركة 6.016 مليار ريال، بانخفاض 39.87% عن العام السابق الذي بلغ 10.005 مليار ريال، وكان إجمالي الدخل الشامل للشركة 2.364 مليار ريال، بانخفاض 66.862% عن العام السابق الذي حققت الشركة فيه 7.134 مليار ريال إجمالي الدخل الشامل عن ذلك العام.

وأعلنت "السعودية للكهرباء"، عن إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية)، وبلغ 73.678 مليار ريال، بارتفاع 1.893% عن العام السابق، حيث بلغت 72.309 مليار ريال، وحقق سهم الشركة ربحية 0.42 ريال في 2018، فيما كانت ربحيته عن العام السابق 1.66 ريال للسهم الواحد.