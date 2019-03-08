انهيار سهم "أسبن فارما كير" في بورصة جوهانسبرج

تراجع سهم شركة "أسبن فارما كير هولدنجز" للأدوية بشدة خلال تعاملات اليوم الجمعة في بورصة جوهانسبرج في جنوب إفريقيا، مما كبد رئيسها التنفيذي ومؤسسها المشارك "ستيفن ساد" خسائر شخصية جسيمة.

فقد سهم الشركة أكثر من 50% من قيمته خلال تعاملات اليوم، مع تزايد قلق المستثمرين من تراكم الديون على الشركة وتعثر صفقة بيع أحد أصولها الأساسية. وأدى هذا التراجع إلى انخفاض صافي قيمة الثروة الشخصية لرئيسها التنفيذي الذي يمتلك 12% من أسهمها بمقدار 4 مليارات راند (276 مليون دولار) خلال يوم واحد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن انهيار سهم الشركة اليوم جاء بعد ستة أشهر من الاضطرابات التي حولت "أسبن فارما" من أفضل وأكثر الشركات المسجلة في بورصة جوهانسبرج جاذبية للمستثمرين إلى شركة غير مرغوب فيها.

وخلال عام 2014 ارتفعت القيمة السوقية للشركة بنسبة 1108% بعد أن سجلت الشركة ستة أعوام من المكاسب المطردة. ومنذ إعلان الشركة اعتزامها بيع قطاع إنتاج ألبان الأطفال إلى شركة منتجات الألبان الفرنسية "لاكتيل" في أيلول/سبتمبر الماضي مقابل 829 مليون دولار، تراجع سهم الشركة بأكثر من نصف قيمته حتى نهاية تعاملات البورصة أمس.

ونقلت بلومبرج عن "باتريك ماثيدي رئيس قطاع الأسهم في شركة "ألواني كابيتال بارتنرز" للاستشارات المالية القول إن بيع قطاع ألبان الأطفال "يشبه تقريبا بيع درة التاج وإشارة إلى أسبن تحتاج إلى أموال الصفقة لخدمة ديونها.. السوق الآن تشعر بالقلق من احتمال أن تكون أسبن في وضع يدفعها إلى بيع أصولها الأساسية بسرعة".

(د ب أ) أم / ع خ 2019/3/8