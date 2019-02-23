مذكرة تفاهم لجعل المملكة مركزا عالميا رائدا في الطاقة المتجددة

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، أمس، عن توقيعه مذكرة تفاهم مع إدارة الطاقة الوطنية الصينية بشأن التعاون في مجال الطاقة المتجددة، ضمن زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة للصين.

وتأتي هذه المذكرة في إطار تعزيز علاقات التعاون ما بين الجهتين في مجال الطاقة المتجددة، وتعزيز مكانة المملكة بصفتها مركزا رائدا لتطوير مشاريع قطاع الطاقة المتجددة.

وتضمنت المذكرة رغبة صندوق الاستثمارات العامة في الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة وتوطين عملياته عبر سلسلة القيمة، من أجل جعل المملكة مركزا عالميا رائدا في هذا المجال.

وستسهم مذكرة التفاهم في تمكين صندوق الاستثمارات العامة من دعم وتطوير عمليات التصنيع وتوليد الطاقة والتقنيات الناشئة في قطاع الطاقة المتجددة في المملكة خلال الأعوام العشرة المقبلة.

وتعزز هذه الاتفاقية من جهود صندوق الاستثمارات العامة في بناء شراكات استراتيجية، وتهدف إلى تطوير البنى التحتية المحلية وإيجاد مزيد من فرص العمل، وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص على الدخول في الشراكات الاستثمارية والتجارية في قطاع الطاقة المتجددة، وبالتالي تسرع من عملية توطين المهارات والمعارف المتقدمة في قطاع الطاقة في المملكة.