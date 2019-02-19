225 مكتبا هندسيا مرخصا للإشراف على مشاريع «الخريطة»

بلغ عدد المكاتب الهندسية المرخصة لها للإشراف على مشاريع البيع أو تأجير على الخريطة في برنامج "وافي" التابع لوزارة الإسكان، نحو 225 مكتبا، وذلك حتى منتصف شهر شباط (فبراير) من العام الجاري، بزيادة 5 في المائة عن العام الماضي.

وشكلت المكاتب الهندسية التي حصلت على درجة التأهيل الأولى، التي تشرف على مشاريع تتجاوز المليار ريال، النسبة الأعلى بـ28.5 في المائة بما يعادل 64 مكتبا.

فيما بلغ عدد المكاتب التي تشرف على المشاريع التي لا تتجاوز المليار ريال نحو عشرة مكاتب هندسية، فيما حصل 55 مكتبا هندسيا ممن يشرف على مشاريع 500 مليون ريال على التصنيف الثالث.

في حين حصل 49 مكتبا هندسيا يشرف على مشاريع 200 مليون ريال على التصنيف الرابع، ونال 39 مكتبا يشرف على مشاريع 50 مليون ريال على التصنيف الخامس، فيما حصلت ثمانية مكاتب هندسية على التصنيف السادس للإشراف على المشاريع التي لا تتجاوز عشرة ملايين ريال.

ويعد شرط تأهيل المكاتب الاستشارية الهندسية أحد الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخريطة والصادرة بقرار من لجنة "البيع والتأجير على الخريطة" لإقرار آليات تأهيل المكاتب الاستشارية الهندسية.

ويتضمن شرط التأهيل اجتياز الدورة المخصصة للاستشاريين العاملين في مشاريع البيع والتأجير على الخريطة، وأن يكون 10 في المائة من مهندسي المكتب الاستشاري أو أربعة منهم مؤهلين من خلال حضور الدورة التدريبية.