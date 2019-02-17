"شمس" توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على جزء من حصص الملاك في  مجموعة شركات حماية

أعلنت شركة المشروعات السياحية "شمس" توقيع مذكرة تفاهم مع ملاك مجموعة شركات حماية للاستحواذ على جزء من حصص الملاك.

وقالت الشركة أنه تم التوقيع مع كل من: شركة سعود خليفة مدعج آل فصام وشركاه لنقل الأموال والذهب والمجوهرات والأحجار، وشركة سعود خليفة مدعج آل فصام وشركاه للخدمات الأمنية المدنية الخاصة، وشركة حماية لمعدات الأمن والسلامة والتجارة المحدودة.

وأشارت إلى أن مدة مذكرة التفاهم تبلغ 90 يومًا قابلة للتمديد، مبينة أنها عينت شركة (برايس ووتر هاوس كوبرز – PWC - المالية) كمستشار مالي وذلك للقيام بأعمال الفحص النافي للجهالة، كما عينت مجموعة شركات حماية مكتب "الدكتور محمد العمري وشركاه - BDO" كمستشار مالي.

وأضافت أنه في حال المضي قدما في هذا الاستحواذ فلا بد من ضرورة موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية.