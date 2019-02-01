مستقبل إيرباص "إيه 380" على المحك في ظل احتمالات تعديل صفقة مع طيران الإمارات

بعد عام من إبرام شركة إيرباص الأوروبية العملاقة للطائرات صفقة لانقاذ مستقبل طائرتها إيه 380 ذات الطابقين، يبدو أن مستقبل الطائرة العملاقة عاد على المحك من جديد.

وذكرت مصادر مطلعة أن شركة طيران الامارات ربما تعدل بعض أو جميع طلبات شراء الطائرة إيه 380الأخيرة، بحيث تستبدلها بالطائرة الأصغر من فئة إيه 350 إس.

وقد تدفع هذه الخطوة شركة إيرباص إلى التوقف عن تصنيع الطائرة العملاقة في ظل تراجع الطلب عليها من شركات الطيران الأخرى، بعد مرور 11 عاما على دخولها الخدمة للمرة الأولى.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن عمليات تصنيع الطائرة إيه 380 سوف تستمر لحين الوفاء بجميع طلبيات شراء الطائرة التي لم تنفذ بعد، ومعظمها تتعلق بصفقة سابقة مع شركة طيران الامارات.

وكان يبدو أن إيرباص قد نجحت في تأمين مستقبل الطائرة إيه 380 عندما توصلت في يناير الماضي إلى صفقة لبيع 36 طائرة من هذا الطراز إلى طيران الامارات، وهي تكافح منذ ذلك الحين للتوصل إلى شركة لتصنيع المحركات تستطيع الوفاء بمستوى الأداء المطلوب مع السعر الذي سوف تدفعه شركة الطيران.

وذكرت إيرباص، ومقرها في مدينة تولوز الفرنسية، في بيان بعد إغلاق البورصة أمس أنها تجري محادثات مع طيران الامارات بشأن صفقة شراء الطائرات إيه 380، وان عقد الصفقة يتضمن 16 خيارا مختلفا.