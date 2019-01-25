"إمبراير" توقع اتفاقا لبيع أنشطتها التجارية إلى "بوينغ"

وقعت شركة "إمبراير" البرازيلية لصناعة الطيران اتفاقا لبيع أنشطتها التجارية إلى نظيرتها الأميركية "بوينغ" وحددت 26 فبراير كتاريخ لعقد اجتماع للمساهمين من أجل إقرار الصفقة.

ورغم التحفظات التي أعرب عنها في البداية، أعلن الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو في وقت سابق هذا الشهر موافقته على الصفقة التي ستؤدي إلى تأسيس كيان مشترك تبلغ قيمته 5,2 مليار دولار.

وتمت خصخصة "إمبراير" عام 1994، لكن الحكومة البرازيلية حافظت على "حصة ذهبية" تمنحها حق النقض في ما يتعلق بالقرارات الاستراتيجية.

ويحتاج الاتفاق إلى إقراره من قبل المنظمين والمساهمين إلى جانب اجراءات أخرى. وفي حال تمت جميع الاجراءات دون تأخير، يتوقع أن تختتم الشركتان المفاوضات بحلول نهاية العام 2019.

وتعد "إمبراير" ثالث أكبر شركة مصنعة للطائرات في العالم المدنية والعسكرية. وقد استثنيت الطائرات العسكرية من الصفقة التي أعلن عنها للمرة الأولى في يوليو.

وبموجب الاتفاق مع "بوينغ"، ستستحوذ الشركة الأميركية على 80 بالمئة من أنشطة "إمبراير" التجارية المدنية، ما يسمح لها بعرض طائرات تجارية يصل عدد مقاعدها إلى 150.