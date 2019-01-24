توزيع 207 آلاف أرض مجانية منذ انطلاق برنامج «سكني»

بلغ عدد الأراضي المجانية، التي وزعتها وزارة الإسكان عبر برنامج "سكني" نحو 207296 أرضا سكنية في 13 منطقة في المملكة، استحوذ المستفيدون في منطقتي مكة المكرمة وجازان على 38 في المائة منها. وقالت لـ"الاقتصادية" مصادر مطلعة في وزارة الإسكان، إن منطقة مكة المكرمة تصدرت بـ52140 قطعة أرض، تليها جازان في المرتبة الثانية بـ26790 أرضا مجانية، ثم منطقة عسير بـ26776 أرضا، فالمنطقة الشرقية بتوزيع 26440 قطعة أرض.
فيما بلغ عدد الأراضي المجانية، التي وزعت للمستفيدين في منطقة الرياض 19597 أرضا، تليها منطقة المدينة المنورة بـ15581 أرضا، ثم منطقة القصيم بـ10393 أرضا، فمنطقة نجران بـ8552 أرضا، تليها منطقة حائل بـ7366 أرضا.
كما وزعت وزارة الإسكان 3675 قطعة أرض مجانية في الجوف، تليها منطقة الباحة بـ3603 أراض، ثم تبوك بـ3100 قطعة أرض.
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية أسماء 200 ألف مواطن يمكنهم الاستفادة من الخيارات المتنوعة، التي يوفرها برنامج "سكني" لعام 2019، التي تتيح الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين والأراضي المجانية والقروض العقارية المدعومة للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وتمويل القرض القائم.
وتعد هذه المرة الأولى، التي يعلن فيها "سكني" أسماء المستحقين خلال العام في دفعة واحدة، وذلك انطلاقا من استهداف تسريع التملك ورفع نسبته إلى 60 في المائة بحلول عام 2020 وإلى 70 في المائة بحلول عام 2030، وفقا لأهداف برنامج الإسكان "أحد برامج رؤية المملكة 2030"، وتقليص قوائم الانتظار وإتاحة فرص سكنية أكثر تلاؤما لمختلف فئات المجتمع في كل مناطق المملكة. وأتاح برنامج "سكني" خلال العامين الماضيين خيارات سكنية وتمويلية متنوعة تتيح فرص تملك المسكن الأول لعدد تجاوز 583 ألف مواطن في مختلف المناطق، مع توفيره مختلف التسهيلات والخدمات اللازمة والمزايا المتعددة للمستفيدين، التي تشمل وحدات سكنية ضمن مشاريع متكاملة البنية التحتية والمواقع المخصصة للمرافق الخدمية تمتاز بجودتها ونماذجها المختلفة من فلل وشقق وتاون هاوس، وتصاميمها العصرية وأسعارها المناسبة، التي تراوح بين 250 ألفا إلى 750 ألف ريال، وتكامل البنية التحتية في الأراضي المجانية، التي يتم تسليمها، وتخفيض الدفعة الأولى للقروض العقارية إلى 5 في المائة، وتحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، إلى جانب القروض العقارية للعسكريين في الخدمة، وخدمة المستشار العقاري التي توفر مجموعة من التوصيات العقارية والتمويلية للمستفيد.
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