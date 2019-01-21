ارتفاع أرباح "سافكو" 809% إلى 568 مليون ريال خلال الربع الرابع

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة الأسمدة العربية السعودية "سافكو" في الربع الرابع للعام 2018 بنسبة 809 في المائة إلى 568 مليون ريال مقابل 62 مليون ريال تم تحقيقها في الربع المماثل من العام السابق.

وبلغت الأرباح الصافية للشركة خلال الفترة المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2018 (12 شهرا) نحو 1.7 مليار ريال مقارنة بـ 878 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من العام السابق بارتفاع قدره نحو 98 في المائة.

وبلغت ربحية السهم للفترة المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2018 (12 شهرا) نحو 4.17 ريال مقابل 2.11 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

وعزت الشركة سبب الارتفاع في صافي الأرباح خلال الربع الرابع من 2018 إلى ارتفاع الكميات المباعة وارتفاع متوسط أسعار البيع لمنتجات الشركة، بالإضافة الى انخفاض النتائج المالية المحققة للربع المماثل من العام السابق نتيجة التوقف المجدول لسافكو 4 لتنفيذ مشروع الاعتمادية لمصنع الامونيا وسافكو 5 لعمل الصيانة الدورية المجدولة. وفي المقابل ارتفعت مصاريف الزكاة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة ارتفاع أرباح الشركة و لتغطية التزامات زكوية محتملة لسنوات سابقة وارتفاع نصيب الشركة من أرباح شركة ابن البيطار.