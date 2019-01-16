البورصة المصرية تخسر مليار جنيه وتباين أداء مؤشراتها عند الإغلاق

شهدت البورصة المصرية أداءً متبايناً لمؤشراتها في ختام تعاملات اليوم، متأثرة بضغوط بيعية من المؤسسات العربية والأجنبية، في مقابل عمليات شراء انتقائية من المستثمرين المصريين والأفراد العرب، نتيجة حالة الترقب لإعلان الشركات عن نتائج أعمالها السنوية خلال الأيام المقبلة.

وأظهرت البيانات الإحصائية الختامية لجلسة التداول اليوم، أن مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" حقق مكاسب بلغت 0.47 % ليصل إلى 1351.27 نقطة.

وسجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "ايجي اكس 70" تراجعاً هامشياً بلغت نسبته 0.1 % ليغلق عند مستوى 674.75 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقاً على نحو طفيف بلغت نسبته 0.09 % لينهي التعاملات اليوم عند مستوى 1701.14 نقطة.

وأوضحت الاحصائيات أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق حقق خسائر بلغت مليار جنيه، ليبلغ 763.8 مليار جنيه عند الإغلاق، بعد تداولات كلية بلغت 1.17 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية نحو البيع بصافي قيمة بلغت 45.8 مليون جنيه، و60 مليون جنيه، على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 45.4 مليون جنيه، و9 ملايين جنيه، و50.9 مليون جنيه، على التوالي.