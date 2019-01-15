323.1 طن احتياطي السعودية من الذهب .. الأولى عربيا والـ 14 عالميا

استحوذت السعودية على ربع احتياطي الدول العربية من الذهب بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، بنحو 323.1 طن، بنسبة تقدر بـ 24.9 في المائة من الاحتياطي العربي البالغ نحو 1.3 ألف طن.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإن احتياطي السعودية من الذهب شكل بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، نحو 1 في المائة من الاحتياطيات العالمية البالغة 33.64 ألف طن من الذهب، فيما تشكل احتياطيات العرب نحو 3.9 في المائة من الاحتياطي العالمي.

وبحسب التحليل، الذي اعتمد على بيانات مجلس الذهب العالمي، فإن السعودية تحتل المرتبة الـ 14 عالميا، والأولى عربيا من حيث احتياطي الدول من الذهب بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.

وتعد السعودية في المرتبة الـ 17 بين كبار ملاك الذهب عالميا حيث تضم القائمة قبلها ثلاث مؤسسات وليست دولا وهي صندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك التسويات الدولية.

وزاد الاحتياطي العالمي من الذهب خلال عام بنسبة 0.1 في المائة فقط (38.4 طن)، حيث كان 33.56 ألف طن بنهاية الربع الثالث 2017.

فيما ارتفع احتياطي العرب خلال الفترة نفسها بنسبة 1.2 في المائة (15.5 طن)، حيث كان 1.28 ألف طن بنهاية الربع الثالث 2017.

وزادت أربع دول عربية احتياطيات الذهب لديها خلال عام، تصدرها العراق بـ6.5 طن، والأردن بـ6.2 طن. فيما زادت قطر بـ1.6 طن، ومصر بـ1.2 طن.

وعن الترتيب عربيا، حلت السعودية في المرتبة الأولى، بين 18 دولة عربية لديها احتياطيات معلنة من الذهب فيما الدول الست الأخرى فحيازتها غير معلنة.

وفي المرتبة الثانية جاءت لبنان باحتياطي يبلغ 286.8 طن، يمثل 22.1 في المائة من احتياطي الذهب العربي، ثم الجزائر باحتياطي يبلغ 173.6 طن، يعادل 13.4 في المائة من العرب.

رابعا تأتي ليبيا باحتياطي يبلغ 116.6 طن، يمثل 9 في المائة من احتياطي الذهب بالدول العربية، ثم العراق باحتياطي يبلغ 96.3 طن، يشكل 7.4 في المائة.

وفي المرتبة السادسة جاءت الكويت باحتياطي يبلغ 79 طنا، يمثل 6.1 في المائة من احتياطي العرب من الذهب، ثم مصر باحتياطي يصل إلى 77.5 طن، يشكل 6 في المائة.

ثامنا تأتي الأردن باحتياطي يبلغ 43.5 طن، يشكل 3.4 في المائة، ثم قطر باحتياطي يصل إلى 31.3 طن، يعادل 2.4 في المائة.

وعاشرا، سورية باحتياطي يبلغ 25.8 طن، يمثل 2 في المائة، ثم المغرب باحتياطي يبلغ 22.1 طن، يشكل 1.7 في المائة من احتياطي الذهب عربيا، تلتها الإمارات باحتياطي يبلغ 7.5 طن، يشكل 0.6 في المائة.

وجاءت تونس في المرتبة الـ 13 باحتياطي يصل إلى 6.8 طن، يشكل 0.5 في المائة، ثم البحرين باحتياطي يبلغ 4.7 طن، يشكل 0.4 في المائة، ثم اليمن باحتياطي يبلغ 1.6 طن، يشكل 0.1 في المائة.

وفي المراتب الـ16 والـ17 والـ18 عربيا، جاءت موريتانيا وعُمان وجزر القمر باحتياطي ذهب دون النصف طن على الترتيب.

أما عن الترتيب عالميا، حلت الولايات المتحدة الأمريكية في الترتيب الأول بين دول العالم من حيث احتياطياتها من الذهب، بنحو 8.1 ألف طن تشكل 24.2 في المائة من احتياطي الذهب العالمي، تليها ألمانيا بنحو 3.4 ألف طن تعادل 10 في المائة.

ثالثا إيطاليا باحتياطي من الذهب يصل إلى 2.5 ألف طن تعادل 7.3 في المائة، ثم فرنسا باحتياطي من الذهب يبلغ 2.4 ألف طن تعادل 7.2 في المائة.

وفي المرتبة الخامسة تأتي روسيا باحتياطي من الذهب يبلغ 2.04 ألف طن تعادل 6.1 في المائة من احتياطي الذهب العالمي، ثم الصين باحتياطي من الذهب يصل إلى 1.8 ألف طن تشكل 5.5 في المائة.

سابعا جاءت سويسرا باحتياطي يبلغ ألف طن تعادل 3.1 في المائة، ثم اليابان في المركز الثامن باحتياطي يصل إلى 765.2 طن تشكل 2.3 في المائة، ثم هولندا باحتياطي يبلغ 612.5 طن تعادل 1.8 المائة.

وفي الترتيب العاشر جاءت الهند باحتياطي يبلغ 586.4 طن تمثل 1.7 في المائة من احتياطي الذهب في العالم، ثم تايوان باحتياطي يصل إلى 424.6 طن تعادل 1.3 في المائة.

وجاء في المرتبة الـ 12 البرتغال باحتياطي يبلغ 382.5 طن تشكل 1.1 في المائة، ثم كازاخستان في الترتيب الـ13 باحتياطي يصل إلى 335.1 طن تعادل 1 في المائة، ثم السعودية في المرتبة الـ 14 باحتياطي يبلغ 323.1 طن تعادل 1 في المائة من احتياطي الذهب العالمي.

* وحدة التقارير الاقتصادية