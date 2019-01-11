إنتاج النفط الروسي ينخفض إلى 11.38 مليون برميل يوميا في يناير

قال مصدر مطلع لرويترز اليوم الجمعة إن روسيا خفضت إنتاجها النفطي إلى 11.38 مليون برميل يوميا في المتوسط في الفترة من الأول وحتى العاشر من يناير كانون الثاني من المستوى القياسي المرتفع البالغ 11.45 مليون برميل يوميا الشهر الماضي.

ويقل هذا المستوى أيضا بمقدار 30 ألف برميل يوميا عن الكمية التي ضختها روسيا في أكتوبر تشرين الأول البالغة 11.41 مليون برميل يوميا، وهو الرقم الأساسي لاتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون عالميون آخرون كبار بقيادة روسيا الشهر الماضي على خفض إنتاجهم من الخام بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا بهدف موازنة سوق النفط، وذلك اعتبارا من يناير كانون الثاني.

ومن تلك الكمية، تعهدت روسيا بخفض نحو 230 ألف برميل يوميا على أن تصل إلى ذلك المستوى بشكل تدريجي في النصف الأول.