"منشآت" تصدر 68 رخصة حاضنات أعمال في 2018

أصدرت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" 68 رخصة حاضنات أعمال منذ شهر أبريل الماضي وحتى نهاية 2018 بهدف دعم ازدهار ريادة الأعمال في المملكة مما يتفق مع رؤية المملكة 2030 وتنمية القدرات واحتضان الأفكار وتحويلها إلى شركات ناشئة وتحفيز الابتكار والإبداع. وتنوعت تخصصات حاضنات الأعمال المرخصة ما بين تقنية واجتماعية وطبية ونسائية موزعة على 14 مدينة ومحافظة إذ توجد في الرياض 32 حاضنة وفي جدة 12 حاضنة أما في الخبر توجد 5 حاضنات فيما توجد 3 حاضنات في كل من الدمام وأبها في حين توجد 4 حاضنات في المدينة المنورة وحاضنتين في القصيم كما تتواجد حاضنة واحدة في كل من الأحساء والطائف والظهران والخرج ومكة المكرمة وينبع والجبيل.

وتخّول الرخص الصادرة من "منشآت" صاحبها بأن يؤسس حاضنات الأعمال أو مسرعات الأعمال، ومساحات العمل المشتركة إذ تعمل حاضنات الأعمال على دعم تأسيس ونمو المشاريع الريادية والناشئة من خلال توفير مساحات للعمل وخدمات لتطوير الأعمال وخدمات استشارية وإرشادية وتوجيهية وتدريبية والمشاركة في الفعاليات المختلفة إضافة إلى تسهيل الحصول على تمويل أو استثمار في المشروع. وتقدم مسرعات الأعمال برامج مكثفة لتسريع نمو وتوسع الشركات الريادية والناشئة خلال فترة زمنية تتراوح غالبا من 3 إلى 6 أشهر عن طريق توفير حزمة من الخدمات والموارد التي تشمل توفير مساحات للعمل وخدمات لتطوير الأعمال وخدمات استشارية وإرشادية وتوجيهية وتدريبية والمشاركة في الفعاليات المختلفة بالإضافة إلى ربط رواد الأعمال مع المستثمرين والجهات التمويلية.

وتوفر مساحات العمل المشتركة مساحات عمل مشتركة وغرف اجتماعات يمكن تأجيرها بالساعة أو باليوم أو بالشهر لريادي الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة والعمل المستقل من خلال توفر الخدمات الأساسية من مكاتب مغلقة أو مفتوحة مؤثثة وخدمات الاتصالات والسكرتارية بالإضافة إلى إمكانية إقامة فعاليات وورش عمل وتوفير الخدمات الاستشارية. يذكر أن "منشآت" أطلقت في نوفمبر الماضي شبكة حاضنات السعودية الهادفة إلى توحيد الجهود العاملة في مجال حاضنات ومسرعات الأعمال ومساحات العمل المشتركة في المملكة وتسهيل تبادل المعلومات والخبرات العملية مع أصحاب القرار والعملاء والجهات المختصة إلى جانب تحسين أداء الحاضنات والمسرعات وتنمية قدرات منسوبيها. كما اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" مؤخرا لائحة تنظيم عمل حاضنات الأعمال في المملكة بهدف جذب المستثمرين سواء المحليين أو الخارجيين للاستثمار في الشركات المحتضنة وتحفيز المنصات الحالية للتوسع بخدماتها.