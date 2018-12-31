«التجارة»: 23 رخصة جديدة لتصدير الحديد والأسمنت خلال شهرين

أصدرت وزارة التجارة والاستثمار 112 رخصة لتصدير الحديد والأسمنت، منذ إقرار ضوابط تصدير الحديد والأسمنت من لجنة التموين الوزارية.

وقال لـ "الاقتصادية" عبدالرحمن الحسين؛ المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن عدد تراخيص الحديد التي أصدرتها الوزارة بلغ حتى الآن 75 رخصة، فيما وصل عدد رخص الأسمنت إلى 37 رخصة وما زال هناك طلبان تحت الدراسة.

وارتفعت أعداد الرخص خلال شهرين بنحو 23 رخصة، حيث كانت الوزارة قد أصدرت 89 رخصة لتصدير الحديد والأسمنت مع مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

وارتفاع عدد الرخص الصادرة يعد مؤشرا على نمو طلبات تصدير الحديد والأسمنت، ومن ثم زيادة عدد الشركات الراغبة في الحصول على رخص للتصدير إلى خارج المملكة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والاستثمار، إلى أن إصدار التراخيص جاء بعد استيفاء الشروط والمتطلبات المحددة وفقا للضوابط التنظيمية للجنة الوزارية المشكلة من وزارات التجارة والاستثمار، المالية، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة.

وذكر أن هذه الشركات تقدمت بطلبات الحصول على رخص للتصدير خارج المملكة، وما زال هناك طلبان لتصدير الحديد والأسمنت قيد الدراسة.

وبدأت شركات الأسمنت السعودي في استعادة حصتها في السوق البحرينية مع تصدير نحو 50 ألف طن شهريا، وذلك منذ فتح باب التصدير في منتصف آذار (مارس) الماضي.

ومن المتوقع أن تبلغ كميات الأسمنت المستوردة من السعودية 300 ألف طن بنهاية العام الجاري، بعد أن سمحت الجهات الرسمية في السعودية لشركات الأسمنت بتصدير جزء من إنتاجها إلى الخارج.