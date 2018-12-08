209 آلاف وحدة سكنية تحت الإنشاء عبر برنامج «سكني»

بلغ عدد الوحدات السكنية تحت الإنشاء عبر برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان نحو 209 آلاف وحدة سكنية، استحوذت منطقة مكة المكرمة على 45.8 في المائة منها، بنحو 95461 وحدة تحت الإنشاء.

ووفقا لمصادر "الاقتصادية"، يبلغ عدد الوحدات السكنية الجاهزة التي وزعت ما يقارب 26273 وحدة سكنية، وجاءت منطقة الرياض في المرتبة الأولى بتوزيع 5292 وحدة، تليها منطقة الشرقية في المرتبة الثانية في عدد الوحدات السكنية الموزعة بنحو 4297 وحدة، ثم مكة المكرمة بـ2989 وحدة، ومنطقة تبوك بـ2073 وحدة.

أما منطقة حائل فبلغ عدد الوحدات الموزعة 1698 وحدة، تليها القصيم بـ 1646 وحدة، ثم منطقة نجران بـ 1603 وحدات، ومنطقة جازان بـ1579 وحدة، ومنطقة عسير بـ1275 وحدة.

فيما وزعت "الإسكان" 981 وحدة سكنية في الجوف، تليها منطقة المدينة بـ930 وحدة، ومنطقة الباحة بـ375 وحدة سكنية منذ بدء البرنامج.

وواصلت فرق الإشراف والرقابة في برنامج "إيجار" التابع لوزارة الإسكان جولاتها الرقابية على منشآت الوساطة العقارية في مختلف مناطق المملكة، وتنوعت الجولات بين الزيارات التفتيشية التوعوية وبين الاستجابة للبلاغات المقدمة.

وبلغ عدد الجولات خلال الأشهر العشرة الماضية أكثر من 14 ألف جولة تفتيشية معظمها في الرياض، كانت أبرز المخالفات تجاوز نسبة السعي ومخالفة عدم تسجيل العقود عبر شبكة إيجار الإلكترونية، التي تصل غرامتها حسب لائحة المكاتب العقارية إلى 25 ألف ريال أو إلغاء الترخيص نهائيا بحسب طبيعة المخالفة.

واشتملت جولات فرق الرقابة والإشراف على توزيع منشورات توعوية للأنظمة واللوائح إضافة إلى التعريف بمزايا الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار للأطراف الثلاثة (المؤجر، المستأجر، الوسيط العقاري) والتزاماتهم.



















ووفقا للوزارة تأتي هذه الجولات التفتيشية تعزيزا للحملات الرقابية والتوعوية المستمرة لضمان خلو المنشآت من المخالفات، وإلزامها بالأنظمة واللوائح للحصول على الاعتماد في برنامج "إيجار" واستخدام الشبكة الإلكترونية في توثيق عقود الإيجار، حيث يسهم ذلك في تحقيق الحماية لأكثر من تسعة آلاف وسيط عقاري معتمد وإبعاد للمتلاعبين من قطاع الوساطة العقارية، ما يضمن حماية حقوق أطراف العملية الإيجارية كافة ويلبي احتياجات المستفيدين من وجود قطاع إيجاري منظم ومستدام.