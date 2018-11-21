مبيعات المنازل في الولايات المتحدة ترتفع بـ 1.4%

زادت مبيعات المنازل في الولايات المتحدة قليلا خلال أكتوبر تشرين الأول وأنهت موجة تراجع استمرت ستة أشهر، لكن استمرار الضعف في سوق الإسكان جعل رابطة وطنية لأصحاب العقارات تطالب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بالتوقف عن رفع أسعار الفائدة.

وقالت الرابطة الوطنية لأصحاب العقارات اليوم الأربعاء إن مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة ارتفعت 1.4 بالمئة إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 5.22 مليون وحدة الشهر الماضي، وبينما هذا أعلى بقليل من وتيرة بلغت 5.15 مليون وحدة في سبتمبر أيلول، فإنه ما زال أقل بنسبة 5.1 بالمئة من أكتوبر تشرين الأول 2017 في أكبر هبوط لاثني عشر شهرا منذ يوليو تموز 2014.

وتراجعت مبيعات المنازل في كل شهر من الأشهر الستة السابقة. ودفعت قلة عدد العقارات المطروحة للبيع الأسعار إلى الارتفاع.

وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن بناء المنازل زاد في أكتوبر تشرين الأول بفعل تعافي إنشاء المنازل التي تتسع لعدة أسر، لكن بناء المنازل التي تتسع لأسرة واحدة انخفض للشهر الثاني على التوالي.

وكان خبراء استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مبيعات المنازل القائمة إلى 5.20 مليون وحدة من قراءة سابقة بلغت 5.15 مليون. وتشكل مبيعات المنازل القائمة نحو 90 بالمئة من مبيعات المنازل في الولايات المتحدة.