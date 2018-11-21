«نماء» لـ"الاقتصادية" : 320 ألف عسكري سجلوا في برامج ومنتجات الإسكان

قال لـ"الاقتصادية" فهد السكيت؛ رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص "نماء"، إن عدد العسكريين المسجلين في جميع برامج ومنتجات الإسكان بشكل عام بلغ 320 ألف عسكري، وذلك في جميع القطاعات العسكرية.وقال السكيت، إن الوحدة تدرس مع وزارة الإسكان جميع الإجراءات للتسهيل على العسكريين تملك المساكن، وذلك بالتعاون مع المصارف وشركات التمويل، مشيرا إلى أن مبادرة القروض السكنية للعسكريين في الخدمة تهدف إلى تقديم التسهيلات التمويلية لحماة الوطن إنفاذا للأمر السامي.يذكر أن برنامج "سكني"، أطلق أخيرا بالشراكة مع وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص "نماء" مبادرة "القروض السكنية للعسكريين في الخدمة".إلى ذلك كشف السكيت عن دراسة لشمول مبادرة القروض السكنية للعسكريين المتقاعدين خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان والجهات التمويلية، ووضع ضوابط لذلك.وبين، أن القروض تمنح منسوبي القطاعات العسكرية من مستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري قرضًا إضافيًا حسنا يصل إلى 140 ألف ريال، إضافة إلى تغطية أرباح التمويل المقدم من قبل الجهات التمويلية عبر برنامج القرض العقاري لمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال، بهدف تسهيل حصول العسكريين على سكن مناسب.وتشمل المبادرة جميع العسكريين في الخدمة من منسوبي وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة الحرس الوطني، رئاسة الحرس الملكي، رئاسة أمن الدولة، والرئاسة العامة للاستخبارات.