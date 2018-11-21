قال لـ"الاقتصادية" فهد السكيت؛ رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص "نماء"، إن عدد العسكريين المسجلين في جميع برامج ومنتجات الإسكان بشكل عام بلغ 320 ألف عسكري، وذلك في جميع القطاعات العسكرية.
وقال السكيت، إن الوحدة تدرس مع وزارة الإسكان جميع الإجراءات للتسهيل على العسكريين تملك المساكن، وذلك بالتعاون مع المصارف وشركات التمويل، مشيرا إلى أن مبادرة القروض السكنية للعسكريين في الخدمة تهدف إلى تقديم التسهيلات التمويلية لحماة الوطن إنفاذا للأمر السامي.
يذكر أن برنامج "سكني"، أطلق أخيرا بالشراكة مع وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص "نماء" مبادرة "القروض السكنية للعسكريين في الخدمة".
إلى ذلك كشف السكيت عن دراسة لشمول مبادرة القروض السكنية للعسكريين المتقاعدين خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان والجهات التمويلية، ووضع ضوابط لذلك.
وبين، أن القروض تمنح منسوبي القطاعات العسكرية من مستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري قرضًا إضافيًا حسنا يصل إلى 140 ألف ريال، إضافة إلى تغطية أرباح التمويل المقدم من قبل الجهات التمويلية عبر برنامج القرض العقاري لمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال، بهدف تسهيل حصول العسكريين على سكن مناسب.
وتشمل المبادرة جميع العسكريين في الخدمة من منسوبي وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة الحرس الوطني، رئاسة الحرس الملكي، رئاسة أمن الدولة، والرئاسة العامة للاستخبارات.
- «نماء» لـ"الاقتصادية" : 320 ألف عسكري سجلوا في برامج ومنتجات الإسكان
- إطلاق 8 مشاريع سكنية جديدة في 4 مناطق
- آليات لمراقبة المنتجات السمكية في الأسواق وتوفير معلومات للمستهلكين
- «وعد الشمال» .. عاصمة الفوسفات العالمية قصة نجاح أثارت إعجاب الجميع
- «أرامكو»: ندرس جميع خيارات التمويل .. بينها إصدار سندات
- 61 شركة ناشئة في مجالات التصنيع والتقنية والاتصالات تخرجت من «بادر»
- محللون: المساهمون يعززون دورهم في الرقابة ومحاسبة مجالس إدارات الشركات
- تراجع طفيف لـ «نمو» مع ارتفاع قيم التداول إلى 366 ألف ريال
- «وكالة الطاقة»: هشاشة الاقتصاد العالمي تؤثر في أسواق النفط
- تحالف رينو - نيسان - ميتسوبيشي مهدد بعد توقيف غصن .. والاحتمالات بانقلاب مدبر
عقارات- محلية
- "الإسكان" لـ"الاقتصادية": تمديد مهلة سداد "رسوم الجدية" لمنح فرصة أكبر للمستفيدين
- «الإسكان» لـ "الاقتصادية": توجه للسماح ببناء المنازل الجاهزة بحلول 2020
- غرامات مالية على 18 أرضا مخالفة لنظام رسوم الأراضي البيضاء
- 5 آلاف عقار مرهون خلال شهرين بارتفاع 45 %
- انطلاق معرض سكني إكسبو لتمكين المواطنين من تملك المسكن الأول الخميس المقبل
- "الإسكان" تطلق خدمة "فحص جودة البناء" للأفراد
- «هيئة العقار» لـ"الاقتصادية": إنشاء مركز للتحكيم العقاري وبناء منصة للمؤشرات
- "الإسكان": ضخ كافة إيرادات رسوم "الأراضي البيضاء" في مشاريع الوزارة
- «الإسكان»: 43 ألف طلب لشراء وحدات سكنية.. وتحويل 12.5 ألف مستفيد للمصارف
- السماح للمستثمرين الخليجيين بتأجير عقاراتهم عبر نظام "إيجار"
أضف تعليق