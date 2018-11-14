«المهن الكتابية» الأعلى توطينا في القطاع الخاص بـ 88 % .. استقطبت 530 ألف موظف

أظهرت بيانات رسمية أن المهن الكتابية الأكثر توطينا (نسبة السعوديين من إجمالي العمالة بالمهنة) بين جميع المهن في القطاع الخاص السعودي بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، بمعدل توطين 87.7 في المائة، فيما تعتبر "مهن الزراعة وتربية الحيوان والطيور والصيد" هي الأقل توطينا بمعدل 0.2 في المائة.

وأظهر تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات صادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن المهن الكتابية أيضا كانت الأكثر استقطابا للسعوديين في القطاع الخاص (نسبة السعوديين في المهنة من إجمالي المواطنين في القطاع الخاص).

ويعمل بالمهن الكتابية أكثر من ربع العمالة السعودية في القطاع الخاص، بعدد 530.4 ألف مشتغل يشكلون 27.3 في المائة من إجمالي السعوديين العاملين في القطاع الخاص بنهاية الربع الثاني من العام الجاري البالغ نحو 1.95 مليون مشتغل.

وكانت وزارة العمل قد قصرت العمل في عدد من المهن الكتابية على السعوديين فقط، ومن بينها "كاتب شؤون الأفراد، كاتب توظيف، كاتب شؤون موظفين، كاتب الدوام، كاتب استقبال عام، كاتب الاستقبال الفندقي، كاتب استقبال المرضى، كاتب الشكاوى".

على الجانب الآخر، جاءت "مهن الزراعة وتربية الحيوان والطيور والصيد" أقل المهن استقطابا أو جذبا للسعوديين في القطاع الخاص، حيث يعمل بها نحو 4.2 ألف مشتغل يشكلون 4.8 في المائة من إجمالي السعوديين العاملين في القطاع الخاص.

ويقصد بالعاملين في القطاع الخاص، أنهم المشتركون على رأس العمل الخاضعون لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية.

وتصنف مؤسسة التأمينات الاجتماعية المهن في القطاع الخاص إلى 10 مجموعات رئيسية وهي، المهن الكتابية، المشرعون والمديرون ومديرو الأعمال، مهن البيع، الاختصاصيون في المجالات العلمية والفنية والإنسانية، الفنيون في المجالات العلمية والفنية والإنسانية، مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية، المهن الهندسية الأساسية المساعدة، مهن الخدمات، مهن الزراعة وتربية الحيوان والطيور والصيد، مهن أخرى.



المهن الأكثر توطينا

وجاء ترتيب المهن في القطاع الخاص من حيث الأكثر توطينا بنهاية الربع الثاني من العام الجاري كما يلي: المهن الكتابية (87.7 في المائة)، المشرعون والمديرون ومديرو الأعمال (70.9 في المائة)، مهن البيع (47 في المائة)، الاختصاصيون في المجالات العلمية والفنية والإنسانية (37.2 في المائة)، الفنيون في المجالات العلمية والفنية والإنسانية (29.9 في المائة).

فيما بلغت نسبة التوطين في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية 16.1 في المائة، المهن الهندسية الأساسية المساعدة (9.2 في المائة)، مهن الخدمات (8.8 في المائة)، مهن الزراعة وتربية الحيوان والطيور والصيد (4.8 في المائة)، مهن أخرى (12.6 في المائة).



المهن الأكثر جذبا

وحسب المهن الأكثر استقطابا للسعوديين في القطاع، تصدرت "المهن الكتابية" الـ10 مهن في القطاع، بعدد 530.4 ألف مشتغل سعودي، يمثلون 27.3 في المائة من المواطنين العاملين في القطاع الخاص بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.

تلتها "مهن الخدمات" بعدد 354.4 ألف مشتغل سعودي، يمثلون 18.2 في المائة من المواطنين العاملين في القطاع الخاص، ثم "مهن البيع" وعددهم 254.7 ألف مشتغل سعودي، يمثلون 13.1 في المائة من المواطنين العاملين في القطاع الخاص. رابعا "المهن الهندسية والأساسية المساعدة" بعدد 215.1 ألف مشتغل سعودي، يمثلون 11.1 في المائة من المواطنين العاملين في القطاع الخاص، ثم "الفنيون في المجالات العلمية والفنية والإنسانية" وعددهم 200.8 ألف مشتغل سعودي، يمثلون 10.3 في المائة من المواطنين العاملين في القطاع الخاص. في المرتبة السادسة "الاختصاصيون في المجالات العلمية والفنية والإنسانية" بعدد 166.1 ألف مشتغل سعودي، يمثلون 8.5 في المائة من المواطنين العاملين في القطاع الخاص، ثم "المشرعون والمديرون ومديرو الأعمال" وعددهم 157.2 ألف مشتغل سعودي، يمثلون 8.1 في المائة من المواطنين العاملين في القطاع الخاص.

ثامنا "مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية" بعدد 32.1 ألف مشتغل سعودي، يمثلون 1.6 في المائة من المواطنين العاملين في القطاع الخاص، ثم "مهن الزراعة وتربية الحيوان والطيور والصيد" بعدد 4.2 ألف مشتغل سعودي، يمثلون 0.2 في المائة من المواطنين العاملين في القطاع الخاص.

في حين حلت في المرتبة العاشرة، "المهن الأخرى" بعدد ألف مشتغل سعودي، يمثلون 1.6 في المائة من المواطنين العاملين في القطاع الخاص.

* وحدة التقارير الاقتصادية