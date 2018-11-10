فرنسا تحتجز طائرة ايرلندية بسبب خلاف على نصف مليون يورو

احتجزت السلطات الفرنسية طائرة تابعة لشركة ريان إير الأيرلندية منخفضة التكلفة بسبب خلاف مالي. وأمرت سلطات الطيران المدني في فرنسا الطائرة وهي من طراز بوينغ 737 بعدم مغادرة مطار مدينة بوردو الفرنسية في طريقها إلى مطار ستانستيد البريطاني وعلى متنها 149 راكبا. وقالت السلطات إن الاحتجاز كان بمثابة "الملاذ الأخير" بحسب "بي بي سي". ويعود الخلاف إلى إعادنات فرنسية دفعتها السلطات إلى "ريان إير" للرحلات الجوية من مطار أنغوليم الإقليمي بين عامي 2008 و 2009 والتي اعتبرتها المفوضية الأوروبية في وقت لاحق، غير قانونية. ولم تذكر سلطة الطيران المدني الفرنسية حجم الأموال التي تتحدث عنها لكن مسؤولين في المطار الإقليمي قالوا إن المبلغ يصل نحو 525 ألف يورو. وقالت الهيئة إن الطائرة "ستبقى محتجزة حتى يُدفع المبلغ".

وقالت هيئة الطيران المدني الفرنسية "من المؤسف أن السلطات اضطرت لاتخاذ هذا الإجراء الذي تسبب في إزعاج لا مفر منه لـ 149 راكبا على متن الطائرة المحتجزة". وأضافت "هؤلاء الركاب تمكنوا في النهاية من الوصول إلى وجهتهم في وقت لاحق من ذلك المساء على متن طائرة أخرى تابعة لشركة رايان اير لكن مع تأخير 5 ساعات". ويعد ذلك آحدث حلقة في سلسلة إخفاقات "رايان إير" التي واجهت في الآونة الأخيرة سلسلة إضرابات للطيارين وأطقم الطائرات في مختلف أنحاء أوروبا. لكن على الرغم من إلغاء عدد من رحلات الطيران أعلنت ريان إير عن زيادة بنسبة 11% في التشغيل في أكتوبر إذ بلغ عدد المسافرين على متن طائراتها 13.1 مليون مسافر. وساهمت الرحلات الملغاة في انخفاض الأرباح بنسبة 7% لتصل إلى 1.2 مليار يورو خلال الأشهر الست حتى 30 سبتمبر الماضي.