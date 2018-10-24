محافظ «ساما» لـ"الاقتصادية" : تلقينا طلبات من رجال أعمال لتأسيس بنك رقمي

كشفت لـ"الاقتصادية" مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عن تلقيها طلبات لرجال أعمال سعوديين لتأسيس بنك رقمي في السعودية يخدم العملاء والبنوك المركزية.وذكر الدكتور أحمد الخليفي محافظ "ساما" خلال حضوره فعاليات مبادرة مستقبل للاستثمار، أن البنوك الرقمية موجودة في بعض الدول الأوروبية وآسيا وهي تخدم شريحة واسعة من العملاء، خاصة الذين لا يخدمهم القطاع المصرفي حاليا، وبالتالي سيعزز الشمول المالي.ولفت الخليفي، إلى أن "ساما" تواكب جميع التقنيات سواء في مجال المدفوعات أو المجالات الأخرى ذات العلاقة بعمل البنوك المركزية. واعتبر تثبيت التصنيف الائتماني للسعودية مؤشرا إيجابيا، بقوله: "لا شك أن تثبيت التصنيف الائتماني للسعودية يعد مؤشرا إيجابيا في البيئة الاستثمارية محليا وللإصلاحات الاقتصادية والمالية العامة، وطبعا تقرير شركة التصنيف الائتماني أثنى على الإصلاحات في القطاع المالي خاصة والاقتصادية بشكل عام".وامتدح الخليفي الحضور الكثيف للمؤتمر، مشيرا إلى أن العدد الكبير يدل على أنه مؤشر إيجابي لرغبة عديد من المستثمرين سواء المحليون أو العالميون للاطلاع على الفرص الاستثمارية في السوق السعودية.وأعلنت "ساما" مطلع الأسبوع الجاري، السماح للشركات والمؤسسات الفردية والمكاتب البريدية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ووكلاء مشغلي شبكات الهاتف المحمول والشركات الأجنبية المرخصة المسجلة لدى هيئة الاستثمار العمل كوكلاء للمصارف، وذلك في إطار خطتها لتعزيز الشمول المالي ولاسيما في المناطق التي تعاني نقص الخدمات.وتأتي الخطوة استنادا إلى نظام مؤسسة النقد وإشارةً إلى دور المؤسسة الرقابي والإشرافي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها ومن منطلق تعزيز الشمول المالي في المملكة.ولفتت "ساما" إلى أنها وضعت إطارا تنظيميا ورقابيا لوكلاء المصارف، وذلك للمساهمة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، حيث تهدف هذه المبادرة إلى توسيع نطاق انتشار الخدمات المصرفية لأفراد المجتمع في المناطق النائية الذين لا يتعاملون مع المصارف والذين لا يتمتعون بالقدر الكافي من الخدمات المصرفية.