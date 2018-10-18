"الإسكان": ضخ كافة إيرادات رسوم "الأراضي البيضاء" في مشاريع الوزارة

قال لـ "الاقتصادية" سيف السويلم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، "إن جميع إيرادات رسوم الأراضي البيضاء تتم الاستفادة منها في مشاريع الوزارة"، موضحا أنهم يوظفون المبالغ المحصلة في إيصال المرافق العامة، وتوفير الخدمات العامة في مشاريع الإسكان، مع الإعلان بشكل دوري عن أوجه الصرف.
وأكد أن الوزارة هي التي تحدد أوجه الصرف من الحساب الخاص لمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة على مشروعات الإسكان.
وأشار إلى أن تخصيص 100 مليون ريال لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع "إسكان العيينة" في منطقة الرياض يمثل جزءا من إيرادات البرنامج التي تم تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في مرحلته الأولى.
ولفت السويلم إلى أن العمل جار على تحقيق ثلاثة أهداف من تحصيل رسوم الأراضي البيضاء، بينها حماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وزيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، إضافة إلى توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة.
ويعد مشروع "إسكان العيينة" في منطقة الرياض أول مشروع يتم الإعلان عن تخصيص مبالغ من إيرادات برنامج "رسوم الأراضي البيضاء" لتنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية فيه.
وكان أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر قد دشن الأسبوع الماضي مشروع "إسكان العيينة" في منطقة الرياض، حيث شهد توقيع إطلاق المرحلة الثانية من تطوير البنية التحتية في المشروع الذي يقع على مساحة 1.2 مليون متر مربع، وسيتم من خلالها توفير 1237 أرضا مطورة تقدم للمستفيدين من برنامج "سكني" بشكل مجاني.
ويضم المشروع في مرحلته الأولى 316 فيلا جاهزة للتسليم و392 أرضا مطورة جاهزة للبناء في مشروع مكتمل الخدمات والحدائق والمسطحات الخضراء.
يذكر أن برنامج "رسوم الأراضي البيضاء" يعد إحدى مبادرات وزارة الإسكان التي أعلن عنها خلال عام 2016 ويطبق في مرحلته الأولى في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، ويبلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربع نحو 2500 أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز 411 مليون متر مربع.
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