«الإسكان» لـ"الاقتصادية" : 15 شركة تطوير عقاري تستخدم «البناء الحديث» في مشاريعنا

قال لـ "الاقتصادية" محمد الغزواني؛ المشرف العام على قطاع التطوير العقاري في وزارة الإسكان، إن هناك نحو 15 شركة تطوير عقاري تستخدم تقنيات البناء الحديث في مشاريع الوزارة حاليا. وأوضح الغزواني على هامش مؤتمر صحافي للإعلان عن تفاصيل الخيارات السكنية وتوزيعها الجغرافي في مقر وكالة الأنباء السعودية بالرياض، أمس، أن الوزارة وقعت أيضا اليوم عددا من الشراكات مع عدة مطورين عقاريين لاستخدام تقنيات البناء الحديث في مشاريعها. وأعلنت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، خلال المؤتمر، تفاصيل الدفعة العاشرة من برنامج "سكني" لعام 2018، الذي يستهدف تخصيص 300 ألف خيار سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة. وبحسب الوزارة، بلغ مجموع المستفيدين من المواطنين خلال هذه الدفعة 34533 مواطنا، ليتجاوز عدد الخيارات السكنية والتمويلية حتى الدفعة العاشرة منذ الإعلان عن إطلاق "سكني" العام الماضي أكثر من 533 ألف خيار سكني وتمويلي. وكشفت الوزارة خلال المؤتمر الذي حضره ماجد بن عبد الله الحقيل وزير الإسكان، تفاصيل الخيارات السكنية وتوزيعها الجغرافي، إذ شملت الدفعة 8300 قرض عقاري، و11705 وحدات سكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، و11928 قطعة أرض سكنية مجانية، إضافة إلى 2600 لشراء وحدة سكنية جاهزة من السوق. وبحسب بيانات الدفعة العاشرة تم تخصيص 11705 وحدات سكنية تحت الإنشاء في منطقة مكة المكرمة، وجاء توزيع الأراضي المجانية التي تقدمها الوزارة 707 أراضٍ في منطقة الرياض، و3155 في منطقة مكة المكرمة، و1004 في المدينة المنورة، و335 أرضا في منطقة القصيم، و3049 للمنطقة الشرقية، ومنطقة تبوك بـ 213 أرضا، إضافة لـ 2852 في منطقة جازان، و387 في منطقة الباحة، و226 أرضا في منطقة الجوف. من جانبه، أشار خالد العمودي؛ المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، إلى أن نسبة مستفيدي الصندوق ممن صدرت أرقامهم واستفادوا من خدمة البناء الذاتي، بلغت نحو 40 في المائة. أوضح العمودي، أن الصندوق يواصل جهوده لتوفير الحلول التمويلية المناسبة للمستفيدين المدرجين على قوائمه، حيث بلغ إجمالي عدد الأرقام التي تم الإعلان عنها منذ إطلاق برنامج "سكني" 168 ألف رقم لمواطنين مدرجين على قوائم الصندوق.وأكد حرص الصندوق على توفير الخيار التمويلي المناسب واستفادة المواطنين من الحلول التمويلية التي يقدمها صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع المصارف والمؤسسات التمويلية.