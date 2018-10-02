استقرار وتيرة نمو أسعار المساكن في بريطانيا خلال سبتمبر

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الثلاثاء استقرار وتيرة زيادة أسعار المساكن في بريطانيا خلال سبتمبر الماضي.وبحسب بيانات "الجمعية الوطنية للبناء" في بريطانيا فقد ارتفعت الأسعار خلال الشهر الماضي بنسبة 2% سنويا، وهي نفس نسبة الزيادة في أغسطس الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع الأسعار خلال الشهر الماضي بنسبة 1.9%.في الوقت نفسه سجلت أسعار المساكن ارتفاعا شهريا بنسبة 0.3% خلال سبتمبر الماضي بعد تراجع بنسبة 0.5% شهريا خلال أغسطس الماضي. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع الأسعار بنسبة 0.2% شهريا.وقال "روبرت جاردنر" كبير المحللين الاقتصاديين في الجمعية إن التطورات المستقبلية لأسعار المساكن ستتوقف على مدى تطور الظروف الاقتصادية على نطاق أوسع وبخاصة في سوق العمل وكذلك أسعار الفائدة.وأضاف أن تراجع النشاط الاقتصادي واستمرار تراجع دخل المستهلكين يمكن أن يؤدي إلى استمرار تراجع نشاط السوق ووتيرة ارتفاع أسعار المساكن خلال العام الحالي، رغم توقعات استمرار أسعار الفائدة المنخفضة.وقال "جاردنر" إنه "بشكل عام مازلنا نتوقع ارتفاع الأسعار في حدود 1% خلال عام 2018".وكانت منطقة لندن هي الأضعف أداء بالنسبة لسوق العقارات حيث تراجعت فيها الأسعار سنويا للشهر الخامس على التوالي رغم أن نسبة التراجع ظلت بسيطة خلال الشهر الماضي وبلغت 0.7%.في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار المساكن في بريطانيا خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 2.1% سنويا بعد ارتفاعها بنسبة 2.2% خلال الربع الثاني. في المقابل ارتفعت الأسعار خلال الربع الثالث بنسبة 0.7% مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي.