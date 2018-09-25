"ريان أير" للطيران تلغي 190 رحلة أوروبية بسبب إضراب المضيفين

أعلنت شركة الطيران منخفض التكاليف الأيرلندية "ريان أير" اليوم الثلاثاء اعتزامها إلغاء 190 رحلة طيران في مختلف أنحاء أوروبا بسبب الإضراب المقرر لأطقم الضيافة العاملة لديها في إسبانيا وبلجيكا وهولندا والبرتغال وإيطاليا وألمانيا.

ووصفت الشركة الإضراب بأنه "غير ضروري" مضيفة في بيان أن "ريان أير حققت تقدما خلال الأسابيع الأخيرة في مفاوضاتنا مع النقابات العمالية والتي تضم اتفاقيات الطيارين والمضيفين في بريطانيا وإيطاليا وألمانيا".

كانت إضرابات الطيارين وأطقم الضيافة لدى "ريان أير" في العديد من الدول الأوروبية قد أدت بالفعل إلى إلغاء مئات الرحلات خلال الصيف الماضي.

وقال "كيني جاكوبس" مدير التسويق في "ريان أير" في بيان "نأمل في ترى النقابات منطقا مشتركا وتعمل معنا من أجل التوصل إلى اتفاقيات تفيد طيارينا ومضيفينا خلال الأسابيع المقبلة دون المزيد من الاضطرابات لعملائنا أو لرحلاتنا".

في الوقت نفسه، قالت شركة الطيران أنها وقعت عقدا جديدا مع المضيفين في إيطاليا. وسيبدأ العمل بهذا العقد أول تشرين أكتوبر المقبل ويستمر ثلاث سنوات، مضيفة أن العقد يتضمن زيادة الأجور وفقا لهيكل المكافآت الجديد.