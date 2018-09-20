استقرار مبيعات المساكن القائمة في أمريكا خلال الشهر الماضي على خلاف التوقعات

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الخميس استقرار مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال أغسطس الماضي على خلاف التوقعات، حيث عوضت زيادة المبيعات في الشمال الشرقي والغرب الأوسط للولايات المتحدة التراجع في مبيعات الجنوب والغرب.

وذكر "الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين" في الولايات المتحدة أن مبيعات المساكن القائمة بلغت خلال أغسطس الماضي ما يعادل 5.34 مليون وحدة سنويا، وهو نفس المعدل المسجل في يوليو الماضي. كان المحللون يتوقعون ارتفاع المبيعات خلال الشهر الماضي بنسبة 0.3%، بعد تراجعها بنسبة 0.7% خلال يوليو الماضي.

من ناحيته، قال لورانس يون، كبير المحللين الاقتصاديين في "الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين" إن "المكاسب القوية في الشمال الشرقي والزيادة البسيطة في الغرب الأوسط، ساعدت في موازنة أي تراجع للمبيعات في الجنوب والغرب، لتتوقف موجة التراجع المستمرة منذ شهور.. ومع استقرار المعروض والارتفاع المتواضع، فإن المشترين قد يكونون مستعدين للعودة إلى السوق".

وذكر التقرير أن مبيعات المساكن في الشمال الشرقي ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 7.6% إلى ما يعادل 710 آلاف وحدة سنويا، في حين زادت المبيعات في الغرب الأوسط بنسبة 2.4% إلى ما يعادل 1.280 مليون وحدة سنويا.

في المقابل، تراجعت المبيعات في الغرب بنسبة 5.9% إلى ما يعادل 1.120 مليون وحدة سنويا، وفي الجنوب بنسبة 0.4% إلى ما يعادل 2.230 مليون وحدة سنويا.

وأشار التقرير إلى أن متوسط أسعار بيع المساكن القائمة خلال أغسطس الماضي تراجع بنسبة 1.7% إلى 264.8 ألف دولار للمسكن الواحد مقابل 269.3 ألف دولار خلال الشهر السابق، وبارتفاع نسبته 4.6% عن الشهر نفسه من العام الماضي حيث كان 253.1 ألف دولار.

في الوقت نفسه، استقر إجمالي المعروض في سوق الإسكان خلال الشهر الماضي عند نفس مستواه في يوليو الماضي، وكان 1.92 مليون وحدة لكنه ارتفع عن الشهر نفسه من العام الماضي حيث كان 1.87 مليون وحدة.

ويكفي المعروض من المساكن للبيع لتلبية الطلب لمدة 4.3 شهر وفقا لمعدل المبيعات الحالي.

من ناحيته قال يون "رغم أن المعروض يواصل النمو السنوي فإنه مازال أقل كثيرا من المستوى الصحي حيث لا تلبي مشروعات البناء الجديدة الطلب".

وأضاف أن المساكن المعروضة للبيع تباع بسرعة كبيرة حيث أن أغلب الوحدات المعروضة تباع خلال شهر واحد تقريبا.