نظام تتبع الأدوية في مراحل التنفيذ النهائية .. يحكم الرقابة ويحد من الغش والتزييف

قالت لـ "الاقتصادية" الهيئة العامة للغذاء والدواء، إن إنشاء نظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية في مراحل الإعداد والتنفيذ النهائية، وذلك من أجل إحكام الرقابة على الأدوية البشرية التي يتم تداولها داخل المملكة، والحد من التلاعب وتزيف الأدوية.

وأضافت الهيئة، "تم الانتهاء من وضع التعليمات اللازمة للتطبيق والاشتراطات اللازم توافرها على عبوات الأدوية كالرقم العالمي للبند GTIN، وكذلك الرقم التسلسلي لكل عبوة، حيث يمكن للمستهلك ملاحظة وجود باركود ثنائي الأبعاد على عبوات الأدوية، الذي من خلاله تمكن متابعة الدواء".

وأوضحت، أنه تتم حالياً تجربة النظام الإلكتروني مع عدد من الجهات ذات العلاقة، مثل مصانع ومستودعات الأدوية.

وأشارت إلى أن هذا النظام أحد مبادرات الهيئة العامة للغذاء والدواء في برنامج التحوّل الوطني 2020، ويهدف إلى تتبع وتعقب الدواء من تصنيعه حتى وصوله إلى المستهلك، مشيرة إلى أنه سيتم من خلال هذا النظام إحكام الرقابة على الأدوية البشرية التي يتم تداولها داخل المملكة.

وأشارت إلى أن هذا النظام يعد أداة إضافية تساعد الهيئة على تحقيق رسالتها من خلال ضمان مأمونية وجودة وفعالية الدواء، كما يمكن للمستهلك التحقق من بيانات عبوة الدواء وأنها معرفة في أنظمة الهيئة ومصرح باستخدامها ولا يوجد ما يمنع تداولها من خلال قراءة الباركود الثنائي الأبعاد بواسطة تطبيق سيتم طرحه على الهواتف المحمولة، ومن خلال هذا التطبيق يمكن الإبلاغ عن المنتج الذي لم يتم تعريفه في النظام، والذي قد يكون دواءً مزيفا.

وأكدت الهيئة سعيها من خلال هذه المبادرة إلى مكافحة الغش الدوائي والقضاء عليه، وتوفير إحصائيات موثوقة عن الأدوية المستهدفة بالغش ومصادر الأدوية المغشوشة، والحصول على معلومات عن توفر ومكان وجودة الدواء خلال وقت وجيز من خلال بيانات موثقة، وتقليل هدر الأدوية، وتحقيق الأمان من خلال إيقاف تداول الأدوية المسحوبة مع التحذير منها، وضمان عدم تداولها، وتمكين المستهلك من معرفة بيانات الدواء ومكان توافره.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد اختارت الهيئة العامة للغذاء والدواء مركزاً للتعاون في مجال الأجهزة والمنتجات الطبية لمدة أربع سنوات، بهدف مساعدة الدول الراغبة في إنشاء جهاز تنظيمي لرقابة الأجهزة والمنتجات الطبية عبر خبراتها في المجالات التنظيمية والرقابية.

وتركز مجالات التعاون مع المنظمة على الحماية والسلامة الإشعاعية، والدراسات السريرية للأجهزة الطبية، وترخيص الإعلان للأجهزة والمنتجات الطبية، وورش عمل عن كيفية إصدار تصريح لتسويق جهاز طبي، واستراتيجيات التفتيش وتحديد الأولويات، وتفتيش مصانع الأجهزة الطبية، وتحقيقات استدعاءات الأجهزة الطبية، وترخيص الممثل القانوني للأجهزة الطبية، ومتطلبات الصحة الإشعاعية، وإشعارات السلامة الميدانية للأجهزة الطبية FSNs، وترخيص المنشآت لاستيراد وتوزيع الأجهزة الطبية.

ويتيح تعاون المراكز مع منظمة الصحة العالمية فرصاً للعمل معاً في مجالات متعددة لتبادل المعلومات، وتجميع الموارد، وتطوير التعاون التقني، خصوصاً على المستوى الدولي.