سجادة زهور زاهية تأسر الأنظار في وسط بروكسل رغم حرارة الصيف

تغلب عشاق الزهور البلجيكيون على حرارة الصيف اللافحة وفرشوا 500 ألف زهرة في الميدان المركزي في بروكسل، في نسخة هذا العام من سجادة الزهور ذات الشهرة العالمية.

وفيما تواجه القارة الأوروبية أحد أشد مواسم الصيف سخونة في تاريخها كان منظمو الحدث المبهج يخشون أن يمنع ارتفاع درجات الحرارة الزهور من التفتح.

وقال تروخ بيترز وهو بائع زهور بالجملة مقره بلجيكا "كان الأمر غاية في الصعوبة. فقبل عشرة أيام فحسب كنا نخشى ألا تكون لدينا زهور كافية. لكن لحسن الحظ في الأسبوعين الماضيين تغير الجو وظهرت أزهار جديدة".

وتمكن المنظمون من تشكيل السجادة التي بلغت مساحتها 1800 متر مربع في ميدان رينيسانس الشهير، واستوحت الرسوم التي زينوا بها السجادة هذا العام من منطقة جواناخواتو المكسيكية.

وقالت جوديث دانيلز وهي سائحة من لوس انجليس "إنها رائعة الجمال! أزور هذا المكان منذ أن كنت طفلة وفي كل مرة أشاهدها تدهشني التفاصيل أكثر فأكثر".

ويعود تاريخ سجادة الزهور تلك إلى عام 1971، ومنذ ذلك الحين تحتضنها العاصمة البلجيكية كل عامين، حيث تجتذب عشرات الآلاف من الزوار.