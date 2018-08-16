"الكابلات السعودية" تدعو المساهمين إلى التصويت على تخفيض رأس المال 72,63 %

دعا مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية المساهمين في الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابع والعشرون (الاجتماع الأول) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بمجمع الشركة الصناعي بجدة يوم الأحد 1439/12/22هـ الموافق 2018/09/02م في تمام الساعة (6.30) السادسة والنصف مساءاً. وذلك للنظر في جدول الأعمال الاجتماع التالي: 1- التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة على تخفيض رأس مال الشركة من 404,114,000 ريال سعودي إلى 110,614,060 ريال سعودي وبنسبة تخفيض قدرها 72,63 % وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من 40,411,400 سهم إلى 11,061,406 سهم وذلك عن طريق إلغاء 29,349,994 سهم بمعدل تخفيض سهم واحد لكل سهم وثمانية وثلاثون جزءاً من المئة (بنسبة 1:1.38) ويعود سبب تخفيض رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة للشركة ولا يوجد أي تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزامات الشركة المالية، وسيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة الغير عادية الذي صدر فيه قرار التخفيض. 2- التصويت على تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس المال (مرفق). 3- التصويت على تعديل المادة الثامنة (8) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بالإكتتاب في الأسهم (مرفق). 4- التصويت على تعديل المادة السابعة والعشرون (27) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بدعوة الجمعيات (مرفق). 5- التصويت على تعديل المادة الثامنة والثلاثون (38) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتقارير اللجنة (مرفق). 6- التصويت على تعديل المادة الثانية والأربعون (42) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالوثائق المالية (مرفق).