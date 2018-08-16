"طيبة": إعتباراً من الإثنين 27/08/2018 سيتم توزيع الأرباح بواقع 40 هللة للسهم

إلحاقاً لما سبق الإعلان عنه بتاريخ 02/08/2018م حول توزيع أرباح الربع الثاني لعام 2018م بما نسبته 4% من رأس المال لمساهمي طيبة القابضة المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم الثلاثاء 07/08/2018م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.فإنه يسر طيبة أن تعلن لمساهميها الكرام أنه سيتم إعتباراً من يوم الإثنين 16/12/1439هـ(بحسب تقويم أم القرى ) الموافق 27/08/2018م توزيع الأرباح بواقع (0.40) أربعين هللة للسهم الواحد ، وذلك عن طريق إيداعها آلياً في الحسابات الإستثمارية المرتبطة بمحافظ السادة المساهمين لدى جميع البنوك ، في حين سيتم الاحتفاظ بمبالغ الأرباح المستحقة لحملة الشهادات - الذين لم يقوموا بفتح محافظ استثمارية بعد - لدى طيبة حيث سيتم تحويل مبالغ أرباحهم لحساباتهم الاستثمارية المرتبطة بمحافظهم بعد قيامهم بفتحها وإشعار طيبة لاستكمال تحديث بياناتهم بما فيها أرقام حساباتهم المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية ، ولمزيد من الإستفسار يرجي الإتصال ببنك الرياض على الأرقام(8001222444 أو(920001816). كما تأمل طيبة من حملة الشهادات مراجعة قوائم المساهمين المنشورة في موقع طيبة على الإنترنت WWW.TAIBA.COM.SA .