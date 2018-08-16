وصول 1.657.847 حاجا إلى السعودية من الخارج حتى يوم أمس

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس الأربعاء 1.657.847 حاجا بنقص بلغ 14.059 حاجا عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 1 % تقريبا وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات. وأوضحت الجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1.558.024 حاجا وعن طريق البر 83.660 حجاج وعبر البحر 16.163 حاجا.
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