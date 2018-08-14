الأسهم السعودية تستعيد اللون الأخضر بدعم "البتروكيماويات" واقتناص الفرص

استعادت الأسهم السعودية اللون الأخضر عقب أسوأ جلسة منذ عام لتغلق عند 7893 نقطة رابحة 20 نقطة بنسبة 0.25 في المائة جاء الارتفاع بدعم رئيسي من قطاع المواد الأساسية بقيادة أسهم البتروكيماويات. أتى الأداء متوافقا مع التقرير السابق، حيث أشير إلى أن السوق وصلت إلى مستويات دعم يتزايد فيها الاهتمام بالشراء.

استمرار التحسن في جلسة اليوم سيزيد الثقة بأن السوق أوقفت سلسلة تراجعاتها مما يدخلها في موجة ارتفاع جديدة في ظل الفرص التي أتاحتها السوق مع تراجعها خلال الفترة الماضية، ولا تزال مستويات الدعم عند 7700 - 7800 نقطة بينما المقاومة عند 8000 نقطة.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 7872 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7962 رابحا 1.1 في المائة، بينما أدني نقطة عند 7862 نقطة فاقدا 0.13 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7893 نقطة رابحا 20 نقطة بنسبة 0.25 في المائة. وتراجعت قيم التداول 12 في المائة بنحو 447 مليون ريال لتصل إلى 3.2 مليار ريال، بمعدل 35 ألف ريال للصفقة. بينما الأسهم المتداولة تراجعت 11 في المائة بنحو 15 مليون سهم متداول لتصل إلى 126 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.24 في المائة. أما الصفقات تراجعت 12 في المائة بنحو 13 ألف صفقة لتصل إلى 94 ألف صفقة.



أداء القطاعات

تراجعت أربعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. تصدر المتراجعة "الاتصالات" بنسبة 1.6 في المائة، يليه "الأدوية" بنسبة 1.3 في المائة، وحل ثالثا "النقل" بنسبة 0.9 في المائة. وتصدر المرتفعة "الإعلام" بنسبة 4.5 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 1.5 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 1.2 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 35 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 33 في المائة بقيمة 1 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 8 في المائة بقيمة 267 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر المرتفعة "بنيان ريت" بنسبة 8.9 في المائة ليغلق عند 9.68 ريال، يليه "الأبحاث والتسويق" بنسبة 4.8 في المائة ليغلق عند 99.30 ريال، وحل ثالثا "الحكير" بنسبة 4.8 في المائة ليغلق عند 25.80 ريال. تصدر المتراجعة "وفا للتأمين" بنسبة 6.6 في المائة ليغلق عند 10.10 ريال، يليه "بدجت السعودية" بنسبة 4.55 في المائة ليغلق عند 27.30 ريال، وحل ثالثا "الصقر للتأمين" بنسبة 2.5 في المائة ليغلق عند 13.44 ريال. وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بنسبة 23 في المائة بقيمة 735 مليون ريال، يليه "سابك" بقيمة 616 مليون ريال بنسبة 19 في المائة، وحل ثالثا "الراجحي" بنسبة 7 في المائة بقيمة 231 مليون ريال.



* وحدة التقارير الاقتصادية