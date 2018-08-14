أسهم "بيلفينجر" ترتفع 1.7% بعد إعلانها عن أرباح بلغت 12 مليون يورو في الربع الثاني

سجلت أسهم شركة "بيلفينجر" الألمانية العملاقة للخدمات الهندسية ارتفاعا قويا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بعد عودة الشركة إلى تحقيق أرباح، وذلك بفضل ارتفاع الطلب على قطاعي الكيماويات والطاقة.

وأعلنت الشركة أنها حققت أرباحا صافية في الربع الثاني بلغت 12 مليون يورو، وذلك بعد خسائر بلغت سبعة ملايين يورو في نفس الفترة من العام الماضي.

واستهلت أسهم الشركة تداولات اليوم في بورصة فرانكفورت على ارتفاع نسبته 1.7% .

وقال الرئيس التنفيذي للشركة توم بليدر: "نواصل العمل على تحسين أدائنا التشغيلي".

وأضاف في بيان :"لقد أنجزنا المرحلة الرئيسية من الخطة التي جرى إعدادها لتحقيق الاستقرار".

وقالت الشركة انها تتوقع إيرادات معدلة جيدة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإهلاك الدين.

وقالت الشركة إن مبيعاتها في الربع الثاني قفزت بنسبة 6% إلى 1.1 مليار يورو.