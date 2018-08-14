غدا .. «الإسكان» تعلن تفعيل منتج «البناء الذاتي» المدعوم بالقرض من المصارف

علمت "الاقتصادية" أن وزارة الإسكان تعتزم الإعلان غدا عن تفعيل خيار "البناء الذاتي" لمستفيديها ممن لديهم أراض ويرغبون في الحصول على تمويل لبنائها، وذلك تزامنا مع الإعلان عن دفعتها الثامنة من حملة "سكني" 2018.

ووفقا لمصادر، فإن الوزارة ستعمل على استقبال طلبات الراغبين في الحصول على التمويل من الوزارة فور تفعيل منتج البناء الذاتي، وإحالة المستفيدين ممن تنطبق عليهم شروط المنتج إلى المؤسسات التمويلية، لافتة إلى أن قيمة التمويل تصل إلى 500 ألف ريال تقدم لمستفيدي الوزارة فقط.

وأوضحت المصادر، أن آلية العمل بـ "القرض المدعوم" الذي ستقدمه الوزارة لمستفيديها الراغبين في الحصول على منتج "البناء الذاتي" ستكون على غرار آلية برنامج "التمويل المدعوم" في صندوق التنمية العقارية، إذ ستعمل الوزارة على تحمل الفوائد والأرباح المترتبة على التمويل بنسبة 100 في المائة لمن يبلغ دخلهم الشهري 14 ألف ريال قأقل.

من جانب آخر، تعمل وزارة الإسكان على توفير خيارات سكنية مثل الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين، وخيار التمويل من خلال القروض العقارية المدعومة من قبل الوزارة بالشراكة مع المصارف والمؤسسات التمويلية، إضافة إلى خيارات أخرى مثل الأراضي المجانية.

وكانت الوزارة ممثلة في برنامج "سكني" قد أطلقت خيارها السكني الجديد وهو القرض لـ "شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق" لمن هم على قوائم الانتظار ولم يتم التخصيص لهم والاستفادة من الخيارات السكنية مسبقا، في وقت أكدت فيه أن البوابة الإلكترونية الخاصة بتطبيق الأمر الملكي القاضي بـ "تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد على 850 ألفا من قيمة المسكن الأول" متاحة لجميع المواطنين الراغبين في تملك المسكن الأول سواء كانوا من مستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية أو غيرهم.

وواصلت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية الإعلان عن الدفعات الشهرية من الخيارات السكنية والتمويلية ضمن برنامج "سكني"، حيث أعلن منتصف الشهر الماضي من العام الميلادي الجاري عن تفاصيل الدفعة السابعة بإجمالي خيارات سكنية وتمويلية تصل إلى 25048 تشمل الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين، والأراضي المجانية، والقروض العقارية المدعومة من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع المصارف والمؤسسات التمويلية، ليصل بذلك إجمالي ما تم الإعلان عنه منذ كانون الثاني (يناير) الماضي حتى الشهر الجاري نحو 153991 خيارا.